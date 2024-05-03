Ивлеева дала интервью на фоне иконы и впервые рассказала об обысках, “голой вечеринке” и ездила ли на Донбасс

Знаменитая личность раскрыла подробности о своей жизни после громкой скандала на вечеринке. Впервые за несколько месяцев после этого события блогер Анастасия Ивлеева согласилась на интервью, чтобы рассказать свою историю.
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