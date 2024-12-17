The Economist: положение ВСУ в Курской области становится все хуже

TASS/AP/Evgeniy Maloletka Положение остатков ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем. Об этом пишет The Economist, отмечая, что авантюра с вторжением украинской армии в российский регион провалилась.
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