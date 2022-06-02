Депутат ДНР Елена Шишкина: на территории республик Донбасса находятся около 8 тысяч украинских пленных

На территории республик Донбасса в настоящий момент находятся порядка 8 тысяч украинских пленных. Соответствующую информацию озвучила Елена Шишкина, депутат Народного совета ДНР.
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