До +15°С и резкое похолодание с метелями. Какая погода будет на Алтае до 19 ноября

Ноябрь-2023 продолжает удивлять: сейчас среднесуточные температуры на 10 градусов превышают норму Весенняя погода сохранится в Алтайском крае в течение всей новой рабочей недели и с каждым днем температура будет только нарастать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии