Захарова: в списке пропавших после наводнения в Непале находятся 11 россиян

REUTERS/Anushree Fadnavis В Непале после наводнения продолжаются поиски 11 российских граждан. Об этом 9 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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