«Принцесса» на собеседовании заявила, что она с Украины и оно тут же закончилось: как украинские беженцы показали свое лицо в Германии Ольга БезродняяВ последнее время в социальных сетях набирает популярность видео с украинской беженкой, которая поделилась своей историей о неудачном собеседовании в Германии.