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  • Руслан Хусаинов
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Как низкий, так и высокий уровень фолиевой кислоты в период беременности может привести к увеличению риска развития пороков сердца у новорождённых

Введение В контексте современных медицинских исследований, особое внимание уделяется изучению влияния уровня фолиевой кислоты в организме беременных женщин на риск развития врожденных пороков сердца у их детей.

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