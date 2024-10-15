Как низкий, так и высокий уровень фолиевой кислоты в период беременности может привести к увеличению риска развития пороков сердца у новорождённых

Введение В контексте современных медицинских исследований, особое внимание уделяется изучению влияния уровня фолиевой кислоты в организме беременных женщин на риск развития врожденных пороков сердца у их детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии