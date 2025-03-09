Исполнитель Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки вверх!».
Певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм
Комментарии
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m
mihail
Почему этим "артистам", которые исполнили песню, получили за это деньги, требуют пожизненное вознаграждение за всякую чепуху, без которой простой человек может спокойно обходится? А тот же самый сантехник не может получать деньги за установленные им приборы, хотя бы до той поры, пока этими приборами пользуются!? Несправедливо.
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