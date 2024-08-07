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Akhmedov was taken for the "Patriot"

Akhmedov was taken for the "Patriot"

As the UtroNews correspondent reports, the Investigative Committee of Russia opened a case on embezzlement of funds allocated for the activities of the Patriot Park (FSAU TsVPPKIO of the RF Armed Forces "Patriot").

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