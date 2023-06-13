smi.today

4 387 подписчиков

Американский сенатор Вэнс пообещал саботировать утверждение кандидатов в минюст

Американский сенатор Вэнс пообещал саботировать утверждение кандидатов в минюст

Во вторник, 13 июня, сенатор-республиканец Джеймс Вэнс выступил с заявлением о своем намерении саботировать утверждение кандидатов на должности в министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх