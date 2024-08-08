Следком завел уголовное дело о покушении на убийство Поддубного

В России возбуждено уголовное дело по факту ранения военкора ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки дрона в Курской области - по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.
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