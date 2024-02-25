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Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Не знаю, слышали вы эту новость или нет, но выложена она уже во многих центральных СМИ и заключается в следующем: Ожидается, что приднестровские депутаты 28-го февраля, за день до выступления Путина с посланием Федеральному собранию, обратятся к нашему Президенту с просьбой о вхождении Приднестровья в состав Российской Федерации.

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