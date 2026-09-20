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Молодежь Подмосковья активно голосует на выборах через ДЭГ

Молодежь Подмосковья активно голосует на выборах через ДЭГ

В Подмосковье прошла серия спортивных и киберспортивных событий, во время которых участники подробно ознакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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