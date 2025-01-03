Школьники из Ногинска научили дроны видеть цель

В Подмосковье завершился первый школьный хакатон, посвященный компьютерному зрению и искусственному интеллекту, который проходил в Центре образования № 83 Богородского городского округа под патронатом главы муниципалитета.
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