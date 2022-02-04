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Андрей Журанков: «По силе, по атлетизму, по спортивному посылу Трусова напоминает Плющенко. Есть определенная ярость, нацеленность»

Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о российской фигуристке Александре Трусовой. «Трусова с ее физическими данными – это очень сильная спортсменка.

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