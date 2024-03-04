Армения, единственный союзник России в Закавказье, в последнее время демонстрирует тревожную динамику в своих отношениях с Москвой.
Пашинян хочет «кружевные трусики и в ЕС»?
Комментарии
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С С
Ну хоть денек "пашинян и Ко" хотят насладиться гейропой. А потом и помереть не обидно!
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6 час.
Александр Дубков
ху...й с ним пусть сосет, а ты тамбовский крестьянин заткнись
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3 час.
milaStar47 Стар
А армянам нужен товарищ Сталин! Премьеру Пашиняну с прикрмленным правительством захотелось "куросанов"
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1 час.
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