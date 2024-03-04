Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пашинян хочет «кружевные трусики и в ЕС»?

Пашинян хочет «кружевные трусики и в ЕС»?

Армения, единственный союзник России в Закавказье, в последнее время демонстрирует тревожную динамику в своих отношениях с Москвой.

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Комментарии
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С С
Ну хоть денек &quot;пашинян и Ко&quot; хотят насладиться гейропой. А потом и помереть не обидно!
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6 час.
Александр Дубков
ху...й с ним пусть сосет, а ты тамбовский крестьянин заткнись
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3 час.
milaStar47 Стар
А армянам нужен товарищ Сталин! Премьеру Пашиняну с прикрмленным правительством захотелось &quot;куросанов&quot;
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1 час.

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