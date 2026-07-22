БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта

«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта

За год одна из бригад ВСУ нарастила перевозку грузов наземными роботами с 30 тонн в месяц до 300. За первое полугодие 2026 года Украина, по данным профильных изданий, законтрактовала около 25 000 наземных роботизированных комплексов, вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Да, обошли хохлы. Надеюсь не надолго.
Ответить
3 н.