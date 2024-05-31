«Эрозия американской мощи»: Украине и ее союзникам нужна новая стратегия

Недопущение успехов России на Украине означает поставку большего количества оружия и боеприпасов, но также и изменение способа объяснения войны Запада с Москвой, потому что правильное понимание «почему» важно для достижения «как».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии