В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в Пензенской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту обращения за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением несовершеннолетних участников спортивных мероприятий (ст.
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