Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Иван Иванов
    Когда все с диванов повстают и поменяют телефон на автомат.Только так,вставай, страна огромная.Атака на аэродром...
  • Юрий анин
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"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

ИА Новороссия Оперативники уголовного розыска и дознаватели не находят слов. А адвокаты и правозащитники уже ликуют, несмотря на то, что инициатива Верховного суда должна еще получить официальный отзыв правительства и пройти три слушания в Госдуме.

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