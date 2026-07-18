НАТО вряд ли сможет предоставить Украине обещанные 140 млрд евро На Западе все чаще озвучиваются небезосновательные сомнения в способности стран.
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НАТО вряд ли сможет предоставить Украине обещанные 140 млрд евро На Западе все чаще озвучиваются небезосновательные сомнения в способности стран.
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