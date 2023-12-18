Максим Ликсутов: В Москве отреставрировали популярную когда-то маршрутку

ГАЗ-32213 займет место в будущей экспозиции на Новорязанской улице, 27. Серия этих малотоннажных автомобилей производилась на Горьковском автомобильном заводе с 1996-го по 2002-й и встречается на дорогах Москвы и по сей день.
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