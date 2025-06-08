День 9 июня в истории

Международный день друзей. Традиция отмечать этот праздник родилась в США в 1935 году. Он возник для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств люди напомнили своим друзьям о том, как они важны для них.
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