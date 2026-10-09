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505 дронов за ночь: Киев устроил массированный налёт на российские регионы, есть жертвы

В ночь на 9 октября ВСУ бросили на Россию рекордную тучу беспилотников — ПВО сбила 505 дронов над двумя десятками регионов.

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