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В Атырау прошла фотовыставка «Объектив - мой мир!»

В Атырау прошла фотовыставка «Объектив - мой мир!»

В рамках празднования 100-летнего юбилея областной газеты «Atyraý» прошла фотовыставка «Объектив – мой мир!», посвященная 50-летию корреспондента газеты, победителя республиканских, областных творческих конкурсов Ерлана Алтыбаева, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

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