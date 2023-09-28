Кандидат в президенты США захотел видеть план завершения конфликта на Украине

REUTERS/Mike Blake США необходимо разработать план мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом во время дебатов, транслируемых телеканалом Fox News, заявил кандидат в президенты Штатов бизнесмен Вивек Рамасвами.
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