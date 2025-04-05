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ИА Регнум

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ЕС разморозит часть активов России для компенсаций инвесторам

Бельгийское казначейство разрешило европейскому депозитарию Euroclear разблокировать часть денежных средств со счета Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) для компенсации своим клиентам потерь от ответных российских санкций.

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