ЕС разморозит часть активов России для компенсаций инвесторам

Бельгийское казначейство разрешило европейскому депозитарию Euroclear разблокировать часть денежных средств со счета Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) для компенсации своим клиентам потерь от ответных российских санкций.
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