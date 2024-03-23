ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку

Андрей Шишинов

Провести отдельным законом официальное признание украины как террористическое государство. Объявить всё руководство украины и её силовых структур вне закона. Отменить отдельным решением мораторий на смертную казнь в отношении руководства украины и руководства её силовых структур. Начать планомерное уничтожение всеми возможными средствами всех вышеперечисленных (где бы они не находились, в том числе на территории других государств). В общем поступить так-же, как поступили в своё время евреи после 2 мировой. Что не привело в ужас мировое сообщество от слова никак.