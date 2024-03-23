ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку Юлия СоколоваПосле шока от событий прошедшей ночи, стали появляться взвешенные комментарии и предварительные выводы по ситуации в Crocus City Hall.
ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
Провести отдельным законом официальное признание украины как террористическое государство. Объявить всё руководство украины и её силовых структур вне закона. Отменить отдельным решением мораторий на смертную казнь в отношении руководства украины и руководства её силовых структур. Начать планомерное уничтожение всеми возможными средствами всех вышеперечисленных (где бы они не находились, в том числе на территории других государств). В общем поступить так-же, как поступили в своё время евреи после 2 мировой. Что не привело в ужас мировое сообщество от слова никак.
Ответить
18 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
7 час.
Свежие комментарии