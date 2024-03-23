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ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку

ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку

ГУР вышел из-под контроля Вашингтона: Киев совершил фатальную ошибку Юлия СоколоваПосле шока от событий прошедшей ночи, стали появляться взвешенные комментарии и предварительные выводы по ситуации в  Crocus City Hall.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Провести отдельным законом официальное признание украины как террористическое государство. Объявить всё руководство украины и её силовых структур вне закона. Отменить отдельным решением мораторий на смертную казнь в отношении руководства украины и руководства её силовых структур. Начать планомерное уничтожение всеми возможными средствами всех вышеперечисленных (где бы они не находились, в том числе на территории других государств). В общем поступить так-же, как поступили в своё время евреи после 2 мировой. Что не привело в ужас мировое сообщество от слова никак.
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ИП
Игорь Петров
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