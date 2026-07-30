Дмитрий Медведев: «Сохранить Россию можно только Победой в СВО»

По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной Думе по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии — позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».