Авиарегулятор заверил в безопасности воздушного пространства Нигерии

Воздушное пространство Нигерии полностью покрыто радарами и безопасно, заявил управляющий директор Агентства по управлению воздушным пространством Нигерии (NAMA) Ахмед Умар Фарук, 16 июня сообщает газета Daily Trust.
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