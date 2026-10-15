Зачастую изголовье кровати становится композиционным центром в спальной комнате. Оно принимает на себя большую часть внимания, может стать самой необычной деталью интерьера и сделать его непохожим на другие.
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