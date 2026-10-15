Рабочая неделя наконец-то закончилась, и пришло время переключиться на отдых. Специально для тех, кто хочет отвлечься от рабочих задач, собрана новая порция юмора.
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