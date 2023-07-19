Русские ракеты дотянулись до Киева. Баширов: "Кто-то сильно расстроится"

Вооружённые силы России совершили массированный удар по территории Киева и области.Ночью 19 июля русские военные направили ракеты в сторону Одессы, Харькова, Днепропетровска, а также Сумской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.
Вооружённые силы России совершили массированный удар по территории Киева и области.Ночью 19 июля русские военные направили ракеты в сторону Одессы, Харькова, Днепропетровска, а также Сумской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.
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