Царьград

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Русские ракеты дотянулись до Киева. Баширов: "Кто-то сильно расстроится"

Русские ракеты дотянулись до Киева. Баширов: "Кто-то сильно расстроится"

Вооружённые силы России совершили массированный удар по территории Киева и области.Ночью 19 июля русские военные направили ракеты в сторону Одессы, Харькова, Днепропетровска, а также Сумской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.

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