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В офисе Зеленского объяснили причину назначения Залужного послом

Украинские власти решили назначить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послами, чтобы избежать спекуляций в обществе относительно их деятельности.

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