Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы В Барнауле будут судить семерых участников организованной преступной группы, которые с ноября 2024 по декабрь 2025 года открыли два зала с азартными играми, сообщает алтайская прокуратура.
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