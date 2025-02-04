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Начался новый сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Начался новый сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала 2 февраля в Курской области. В торжественном открытии приняли участие Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов, Герой России, Начальник Главного Штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время Героев», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин и директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

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