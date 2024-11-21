ВЦИОМ: более половины россиян назвали семью главной традиционной ценностью

Более 50% опрошенных россиян назвали крепкую семью главной традиционной ценностью в РФ. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.
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