В Ташкенте девушка на автомобиле BYD уехала с подключённым зарядным кабелем, оторвав его от станции. Авторы ролика попытались предупредить её о случившемся.
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