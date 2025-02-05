В полиции не подтвердили факт травмирования младенца на Лесном проспекте

Сообщалось, что малышка бросил об бетон пьяный мужчина Информация о травмировании младенца в парадной дома на Лесном проспекте в Петербурге не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
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