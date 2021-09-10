В Мексике объявили высший уровень тревоги из-за приближения урагана «Олаф»

Заместитель регионального управления по чрезвычайным ситуациям Карлос Альфредо Леон сообщил, что власти мексканского штата Нижняя Калифорния Южная объявили высший уровень тревоги в связи с приближением урагана первой категории «Олаф», передает ТАСС.