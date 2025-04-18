Coinbase предупреждает о возможном иске в Орегоне из-за ценных бумаг

Подводя итоги основного события, Coinbase предупредила о возможном иске по ценным бумагам со стороны Орегона, аналогичном действии предпринятым другими штатами, что вызвало обеспокоенность в секторе криптовалют.
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