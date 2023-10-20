В приграничной Брянской области детям расскажут, как не подорваться на мине

Там населению необходимо знать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. И особенно важно научить этому детей, которые часто проявляют так свойственное им любопытство, - рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.
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