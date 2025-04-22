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Царьград

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Во Владимирской области из-за возгорания боеприпасов увеличены силы и средства МЧС

Во Владимирской области из-за возгорания боеприпасов увеличены силы и средства МЧС

В Киржачском районе Владимирской области из-за возгорания боеприпасов на территории воинской части увеличены силы и средства МЧС.

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