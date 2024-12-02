Литва и Эстония объявили о запрете на въезд одиннадцати грузинским лидерам

Литва и Эстония ввели запрет на въезд для 11 грузинских руководителей, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, на фоне протестов против отказа Грузии от евроинтеграции.