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Ко Дню Победы «ТОП Тверь» запускает акцию «Живая Память»

Ко Дню Победы «ТОП Тверь» запускает акцию «Живая Память»

Ко Дню Победы «ТОП Тверь» запускает акцию «Живая Память». С помощью нейросети мы дадим жизнь военным фотографиям защитников Родины, тем, кто, не жалея себя, сражался за свою страну и будущие поколения, за нас с вами.

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