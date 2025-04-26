Ко Дню Победы «ТОП Тверь» запускает акцию «Живая Память». С помощью нейросети мы дадим жизнь военным фотографиям защитников Родины, тем, кто, не жалея себя, сражался за свою страну и будущие поколения, за нас с вами.
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