В конгрессе оценили переговоры Трампа с Зеленским в Ватикане

Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, прокомментировала переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикане.
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