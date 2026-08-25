Lada Azimut: старт производства нового кроссовера АвтоВАЗа в 2026 году

По словам Сергея Целикова, директора агентства «Автостат», у Lada Azimut есть значительные преимущества перед зарубежными конкурентами, главным образом за счёт статуса российского автомобиля и лояльности существующей аудитории.
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