Судмедэксперт Решетун посоветовал отказаться от алкоголя на майских праздниках

Праздничные застолья у многих россиян не обходятся без алкоголя, несмотря на его вред. Судмедэксперт Алексей Решетун предупредил, что в такие дни количество пациентов в травмпунктах и тел в моргах заметно увеличивается.
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