Программа «Железная украинизация»: Киев переименует "имперские" железные дороги

Дальнейшее функционирование названий региональных филиалов «Укрзализныци» Юго-Западная железная дорога и Южная железная дорога является «пропагандой российской имперской политики», сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП).
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