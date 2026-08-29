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Турция ужесточает правила для хедж-фондов

Турция ужесточает правила для хедж-фондов

Регулятор финансового рынка Турции ужесточил правила работы хедж-фондов, ограничив концентрацию инвестиций и операции со связанными сторонами.

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